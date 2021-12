En Campo Marte, agradecimiento; en Biblioteca Vasconcelos, molestia entre adultos mayores

Una fiesta es la que se vive en Campo Marte, sede que desde este lunes 27 y hasta en miércoles 29 de diciembre, aplicará la tercera dosis adultos mayores de 60 años residentes de Cuauhtémoc, así como a las personas rezagadas de primera y segunda dosis de cualquier otra alcaldía.

A su ingreso los reciben con ritmos variados, desde Sonia López con Corazón de Acero, el baile de Santa Claus de Exterminador, hasta el pop de Katy Perry.

Tras recibir su primera dosis, la señora Yolanda Cruz de 72 años, dijo que tuvo superar su temor a morir porque cuando inició este proceso escuchó que fallecía la gente que se aplicaba el biológico.

“Es la primera, nunca quise meterme en esto porque como oía que se morían, que se ponían mal, dije no me vaya yo a morir y no me quiero morir todavía, la verdad, entonces yo le tenía miedo y como ya oí que era la última no pues dije mejor voy”, declaró.