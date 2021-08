En 2022 concluirá la renovación de instalaciones eléctricas en mercados de la CDMX

Escucha la nota:



En 2022 los 335 mercados públicos que hay en la Ciudad de México habrán sido renovadas sus instalaciones eléctricas, a fin de evitar incendios como los que se registraron a principios de 2019, a consecuencia de la falta de mantenimiento que hubo de estos espacios en la pasada administración, anunció el Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani.

El conferencia de prensa, el funcionario refirió que este año se destinaron más de 332 millones de pesos para la mejora de los mercados capitalinos. Detalló que en tres años la inversión realizada en estos sitios ha sido cercana a los mil millones fe pesos.

Información relacionada: Pide DNV a GCDMX prórroga para entregar dictamen final sobre L12

“Para el próximo año 2022, terminaremos de hacer las correcciones correctivas en materia de instalación eléctrica, de tal manera que, el próximo año, habremos concluido de instalar y renovar la instalación eléctrica de todos los mercados públicos de la Ciudad de México, no habrá uno solo que no tenga una instalación eléctrica renovada… La prioridad es darle a los mercados públicos en materia de instalación eléctrica para que no ocurra lo que ocurrió a principios de 2019, donde cinco mercados públicos se incendiaron por cuestiones de falta de mantenimiento –que es una consecuencia de la falta de atención que se vivió durante toda la pasada administración”, comentó.

El funcionario agregó que además de las instalaciones eléctricas, los recursos se invirtieron en la mejora infraestructura hidráulica y pavimentación de los mercados, donde trabajan 72 mil 459 locatarios y cuya actividad deja anualmente una derrama económica de 977 millones de pesos.