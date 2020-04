Empresas de outsourcing despidieron a trabajadores en cuarentena: STyFE

Escucha la nota:



Durante la actual contingencia por Covid-19 un total de 123 empresas de outsourcing del sector servicios y de la construcción despidieron a trabajadores en un rango que va de los 150 y hasta mil 900, informó Soledad Aragón, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).

En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que se ha establecido comunicación personal con estas empresas para solicitarles información sobre las bajas laborales, las cuales supuestamente obedecen a que se trata de empleos temporales.

*Información relacionada: INE amplía suspensión de actividades por Covid-19

No obstante, agregó que otras se encuentran en la ilegalidad, por lo que serán inspeccionadas en coordinación con el IMSS y el SAT.

En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a través del seguro de desempleo se apoyará a quienes hayan perdido su empleo durante esta cuarentena, así como a los trabajadores no asalariados.

Asimismo, la mandataria capitalina refirió que verificarán que los empleados despedidos sean recontratados, como señalaron algunas empresas lo harán luego de argumentar que ofrecen empleos temporales.

“Y otras empresas que de plano no se encuentra ni su página de internet, ni su domicilio y que ahí va a haber una inspección directa junto con el SAT y junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, hay otras empresas que tienen también contrataciones no a través de outsourcing, sino directamente de trabajadores eventuales y en esos casos también se está revisando a ver si son contratados en abril y si no son contratados en abril se haría la inspección laboral que corresponde”, indicó.