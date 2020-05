Empleos perdidos se recuperarán con reapertura escalonada: GCDMX

Escucha la nota:



La mayor parte de los 100 mil empleos que se han perdido en la Ciudad de México de marzo a la fecha a consecuencia de la pandemia, se recuperarán una vez que se ponga en marcha la reactivación de actividades económicas.

En conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que la mayoría de estos trabajos están relacionados con el sector de la construcción y de empresas outsoursing.

Dijo que para el caso de las plazas laborales que tardarán más en recuperarse, se implementará un esquema de apoyo adicional para la población.

“En la ciudad de México se han perdido más de 100,000 empleos de marzo a la fecha, estos empleos son principalmente de algunas empresas de lo que se llama Outsorcing que se dedicaban a limpieza, ahí está el mayor porcentaje, la otra parte tiene que ver con empleos de la construcción y al haber cerrado se dejaron de crear y a la hora de abrir algunas de estas actividades, conforme se haga de manera escalonada, se recuperarán de manera importante y hay otros que tardarán un poco más en recuperarse y ahí es donde pensamos generar un programa adicional de apoyo al empleo”, declaró.

Asimismo la mandataria capitalina anunció que la ciudad se encuentra lista para que la inseguridad no se incremente con motivo de la reapertura de las actividades en la capital.

Señaló que en esta labor es clave la coordinación que llevan a cabo distintas instituciones y poderes de la metrópoli.

“Lo que se está haciendo ahora que ha sido muy importante, de mucha coordinación como lo he platicado, dos veces a la semana ya tenemos al presidente del poder judicial en la mesa de las mañanas de seguridad pública, eso es muy importante para la colaboración, y autonomía en cada uno de los poderes pero eso no quiere decir que no haya coordinación y tenemos un programa también que está asociado a la seguridad en la reapertura de distintas actividades, entonces estamos preparados para ello, para que no se incremente de manera importante la inseguridad en la ciudad”, expuso.

Sheinbaum Pardo reiteró que uno de los principales criterios para iniciar con el plan de reactivación de actividades en la ciudad será la disminución en el numero de personas hospitalizadas.

Al respecto detalló que son 3 mil 53 personas hospitalizadas por Covid o sospecha de està enfermedad y 956 pacientes intubados.