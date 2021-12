Elon Musk dejará los viajes espaciales para convertirse en ¡influencer!

¿De verdad? ¿Cuáles serán los motivos por los que Elon Musk piensa dejar los viajes espaciales para convertirse en influencer?

Los tweets del magnate siempre causan controversia, pero lo que escribió recientemente dejó pensando a cientos.

Información relacionada: China, cerca de convertirse en la primera potencia mundial, dice Elon Musk

Y es que es bien sabido que el multimillonario, no solamente es muy activo en la red social, sino que también tiene acostumbrados a sus seguidores a sus constantes bromas.

Lo anterior con el fin de mantener las interacciones con sus seguidores a los que suele preguntarle qué piensan sobre las actividades que piensa realizar.

¿Elon Musk cansado de trabajar?

Luego de preguntar a sus seguidores si debía dejar sus labores y convertirse en influencer.

Aunque no dio más detalles, luego de realizar su post en twitter algunos consideraron que sus logros valían demasiado como para que considerara convertirse en influencer.

Asimismo, dejó pensando a otros, sobre si el magnate ya se cansó de trabajar.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

“Pensando en dejar mis trabajos y convertirme en un influencer a tiempo completo wdyt (What do you thing) ¿qué piensan?”.

Cabe recordar, que el fundador y presidente ejecutivo de la empresa de cohetes SpaceX, señaló que espera ser el jefe de Tesla durante “varios años”.

Sin embargo, agregó que sería bueno tener un poco de tiempo libre de vez en cuando.

“Sería bueno tener un poco más de tiempo libre en lugar de trabajar día y noche, desde que me despierto hasta que me voy a dormir los siete días de la semana. Bastante intenso”.

Seguidores ofrecen ayuda a Musk con su nuevo reto

En respuesta a su comentario, algunos usuarios le han ofrecido ayuda al millonario con su idea.

I’ll coach u on how to get YouTube views! — MrBeast (@MrBeast) December 10, 2021

“Te enseñaré cómo conseguir visualizaciones en YouTube”, dijo @MrBeast.

Asimismo, un internauta recomendó a Musk crear una cuenta en el servicio de suscripción de contenido para adultos OnlyFans.

“Tal vez lo haga”, contestó el multimillonario.

Cabe recordar que el magnate suele hacer caso a los comentarios de sus seguidores, como el pasado mes de noviembre en que preguntó a sus seguidores en Twitter si debería vender el 10% de su participación en Tesla, la mayoría estuvo de acuerdo, y a partir de ahí se desprendió de un porcentaje con valor de 12 mil millones.

Quizá no tardemos mucho en ver a Elon Musk alejado de los viajes espaciales y convertido en influencer.