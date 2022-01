Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 entra en etapa crucial

La fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022, en las que Brasil y Argentina ya tienen su lugar asegurado, promete duelos cruciales para la definición de los últimos boletos clasificatorios.

Un partidazo que se espera en esta jornada eliminatoria es el que se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde las selecciones de Colombia y Perú buscarán afianzarse en la quinta o bien llegar a la cuarta posición pues ambos tienen 17 unidades.

Colombia Vs. Perú, duelo de alarido

Los cafeteros llegan a este encuentro en el cuarto lugar con 17 puntos y con una de las oportunidades más claras de ir a Qatar en noviembre pues juegan en casa.

Sin embargo llegan al duelo ante Perú con cinco partidos sin ganar y sin anotar goles, producto de cuatro empates 0-0 y una derrota 1-0 con Brasil.

Perú llega con dos victorias al hilo en las dos últimas jornadas.

Brasil ante Ecuador con la mitad del aforo del estadio

Las selecciones de Ecuador y Brasil podrán tener a la mitad del aforo del estadio Rodrigo Paz, esto luego de que se dudara debido al incremento de contagios en el país por el Covid-19.

Brasil ya está calificado con 35 puntos, producto de 11 victorias, 2 empates y cero derrotas, además de todo con un partido menos.

Mientras que los ecuatorianos marchan terceros con 23 puntos, luego de obtener siete victorias, dos empates y cinco derrotas.

Sin embargo, los de Quito están obligados a obtener mínimo el empate para seguir sumando ya que tienen muy de cerca a Chile, Perú, Colombia y Uruguay.

Paraguay-Uruguay, el duelo que podría eliminarlos

Paraguay se juega al todo o nada en la primera de sus cuatro finales, que son la cantidad de jornadas que le quedan a las eliminatorias para Qatar 2022.

En la fecha 15 de 18, la Albirroja recibe hoy a las 20:00 a Uruguay, si pierde quedaría prácticamente eliminado pues tiene 13 puntos y el cuarto lugar 17, si bien son 4 puntos, perdiendo hoy solo quedarían 9 por disputar.

Mientras tanto, Uruguay está obligado a no perder, la victoria es necesaria pero mínimo sacar el empate para no alejarse, pues tiene 16 puntos y una derrota lo empataría con Paraguay, mientras que Chile, Perú o Colombia si ganan se alejarían más.

Bolivia-Venezuela, los bolivianos con esperanzas

El país de Nicolás Maduro vive una crisis de resultados, dado que hace tres fechas que no gana en las eliminatorias sudamericanas y si bien matemáticamente aún no esta eliminado si perdiera este juego diría adiós a la Copa del Mundo, aunque para muchos ya no tiene nada que hacer.

En tanto Bolivia con 15 unidades tiene esperanzas de aumentar puntaje, pues de ganarle a Venezuela llegaría a 18 y superaría momentáneamente a Colombia y Perú, que juegan entre sí.

Argentina contra Chile, un clásico sudamericano

Un clásico de la Conmebol, Argentina contra Chile en Santiago se disputará este jueves en punto de las 18:15 horas, donde Chile está obligado a la victoria, mientras que los argentinos ya están calificados a Qatar 2022.

Chile tiene 16 puntos y si pierde, Bolivia o Uruguay lo podrían superar en puntos, mientras que Colombia y Perú podrían alejarse pues están arriba en puntos.

Las eliminatorias sudamericanas están al rojo vivo pues entran en su fase final y aún se disputan dos boletos directos al mundial de Qatar 2022 y otro más a un repechaje contra una selección asiática. ¡Qué ruede el balón!