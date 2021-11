Elimina GCDMX requisitos para trámites de control vehicular

El gobierno de la Ciudad de México anunció modificaciones al Reglamento de la Ley de Movilidad que tienen como objetivo eliminar requisitos para facilitar a la ciudadanía la realización de los trámites de control vehicular.

En conferencia Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que ya no serán solicitados todos los requisitos vinculados a la revisión de pagos e infracciones, además de que ahora la credencial del INE o una carta firmada servirán como comprobante de domicilio.

🗣️ Anunciamos modificaciones al Reglamento de la Ley de Movilidad que a partir del 23 de noviembre simplifica los tramites vehiculares en la Ciudad. Consulta todos los detalles: 👉 https://t.co/nIyqO05frs#CiudadInnovadora pic.twitter.com/0NQmxWh1tI — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 22, 2021

-Información relacionada: Instalarán gabinete de seguridad en Azcapotzalco

“Si ya sabemos que ustedes pagaron la tenencia, no tenemos que pedirles que lleven cinco tenencias, todos estos datos que tienen que ver con verificación de documental y de cumplimiento de sanciones la podemos consultar directamente nosotros desde base de datos y ya no es un requisito. La segunda tiene que ver con un principio de buena fe te hemos establecido para documentos como el cambio de domicilio, en el cual ya no tenemos que ya llevar comprobante de domicilio, lo podemos hacer a través de nuestra INE con dirección o directamente a través de una carta que en ese momento firmamos de cuál es nuestro domicilio, ese es un requisito menos que facilita la vida de los ciudadanos”, indicó.

El funcionario detalló que otra de las facilidades contempladas es que en el caso de cambio de propietario, alta y baja de placas, se pedirá el último contrato de compraventa del vehículo y no toda la cadena de custodia equivalente a la antigüedad del automóvil.

Al respecto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum llamó a los propietarios de automotores a regularizar sus unidades, pues ahora será más fácil y se contribuye con más recursos que serán manejados de manera honesta.

“Pedir a la ciudadanía que ahora sí se reemplaque, ponga en orden todos los trámites que tienen que ver con los vehículos, particularmente propietario, así que nos ayuden es mucho más fácil ahora y eso va a ayudar tanto a los usuarios, a los que tienen vehículo como a la tesorería de la ciudad de México y nuestro compromiso de que los recursos siempre se usan honestamente”, comentó.

Las modificaciones al Reglamento de la Ley de Movilidad en las que participaron subsecretaría de Transporte, la Consejería Jurídica y la ADIP, serán publicadas mañana en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Cabe destacar que hasta la fecha el gobierno capitalino en materia de simplificación administrativa ha reducido el número de trámites de aproximadamente 2 mil a 996, y bajar el número de requisitos promedio de 13.4 a 9.2.

En 2022 la meta del gobierno capitalino es digitalizar al menos el 80% de 120 trámites que son los que más se hacen en la Ciudad de México.