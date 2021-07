Elección de candidato por encuesta en estatutos de Morena: Sheinbaum

Escucha la nota:



Ante las críticas que hubo respecto a que el candidato presidencial de Morena sería elegido mediante una encuesta, la jefa de gobierno Claudia Sheinbuam aseguró que en los estatutos de este partido político se establece la encuesta como método de selección de los candidatos.

Asimismo luego de que el senador Ricardo Monreal opinara que la encuesta como método para elegir al candidato presidencial de 2024 está gastado, la funcionaria dijo respetar esa postura y sostuvo que no hay otra opción en tanto no se modifiquen los estatutos.

“Pues no es si estoy o no de acuerdo, ese es el estatuto de Morena, así lo establece el estatuto o sea no hay otra opción más que esa, por lo que mientras no se modifique el estatuto del partido al que pertenecemos”, declaró.

La jefa del ejecutivo local reiteró que ella está concentrada de tiempo completo a su labor al frente de la capital del país y expresó su respeto a quienes han manifestado su interés por ser el abanderado presidencial de Morena en 2024.

“Como lo hemos dicho estoy dedicada a ser jefa de gobierno, esa es mi tarea al 100% de mi tiempo y todo el respeto a todos, no tengo ningún problema con nadie, al contrario mi respeto al senador y a todos por supuesto”, concluyó.

A ALGUNOS LES GANA LA AMBICIÓN SIN ESTAR DE ACUERDO EN ENCUESTAS: DELGADO

El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo advirtió que “hay algunas personas que les gana la ambición y que no están de acuerdo en las encuestas”.

Esto surgió porque hace varios días ha advertido a los aspirantes a la candidatura presidencial de su partido, que la elección será a través de dicho método.

Posteriormente, Ricardo Monreal lamentó no ser incluido en los destapes presidenciales realizados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.