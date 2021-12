El nuevo smartwatch de Samsung podría tener una pantalla plegable y tomar fotografías

¡Qué modernos! Samsung desarrolla su nuevo smartwatch que podría tener una cámara y pantalla plegable, tal y como lo hizo con sus smartphones.

Se filtró un prototipo del diseño de este nuevo reloj inteligente.

Te puede interesar: Conoce la nueva aplicación 3D de la NASA para saber más sobre asteroides

Samsung no deja de sorprender a sus fans y como parte de esta nueva generación de dispositivos es que la compañía se encuentra desarrollando un nuevo reloj inteligente.

Este nuevo dispositivo tendrá una pantalla plegable y estará equipado con una cámara, de acuerdo con la patente que se presento en junio.

Recientemente, el portal LetsGo Digital compartió dicha imagen.

Rollable smartwatch with camera designed by SamSung, looking amazing. 👍👍 #SmartWatch pic.twitter.com/Cm4X1tLing

— ANNY YU (@ANNYYUSZ) December 10, 2021