El nuevo libro de Paul McCartney y la canción inédita de The Beatles

Una de las leyendas de la música sin duda es Paul McCartney y su nuevo libro The Lyrics nos mostrará uno de los lados más increíbles del musico.

The Lyrics será un libro que hablará sobre sus legendarias canciones, tanto en su proyecto solista como en The Beatles.

El Cuarteto de Liverpool sin duda marcó un antes y un después en la historia de la música, incluso su legado continúa en la actualidad y a pesar de los años, siempre es bien recibido nuevo material de The Beatles, como el que traerá The Lyrics.

The Lyrics, el nuevo libro de Paul McCartney

A pesar del estatus que ya tiene, McCartney continúa trabajando para sorprender a sus seguidores, por ello, además de la música, el próximo 2 de noviembre de 2021 saldrá The Lyrics.

El libro será el encargado de publicar por primera vez la cancón inédita de The Beatles “Tell Me Who He Is”, la cual, nunca fue grabada por el Cuarteto de Liverpool.

Además, Sir Paul también incluyó los borradores de 154 canciones de toda su carrera, entre ellas, destacan:

Blackbird

Live and Let Die

Hey Jude

Band on the Run

Yesterday

Eleanor Rigby

A Day in the Life

Let It Be

Helter Skelter

Get Back

Maybe I’m Amazed

Silly Love Songs

¿Cómo surgió The Lyrics?

McCartney relató que frecuentemente le preguntan si escribirá su autobiografía, pero nunca ha encontrado el momento adecuado, sin embargo, siempre escribe nuevas canciones, ya sea en casa o de viaje.

Sir Paul aseguró que a algunas personas les gusta leer un diario para recordar acontecimientos de su pasado, pero él lo único que tiene son sus canciones y éstas, poseen el mismo propósito porque abarcan toda su vida.

En The Lyrics veremos las letras escritas a mano que se encontraron en uno de los cuadernos de McCartney, el cual, data desde la década de 1960, además, explicará en cada canción cómo fue creada.

El nuevo libro de Paul McCartney no sólo tendrá las letras escritas a mano, sino también fotografías, borradores y dibujos personales jamás antes vistos.