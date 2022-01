¡El más grande! Rafael Nadal es el ganador de Grand Slam en el Abierto de Australia

¡Increíble! El español Rafael Nadal se convirtió en el primer jugador de la historia del tenis en alcanzar su título número 21 del Grand Slam en una épica final en el Abierto de Australia.

Nadal enfrentó en la final al tenista ruso Daniil Medvedev en un partido que duró 5 horas y veinticinco minutos.

La épica batalla entre el tenista español Rafael Nadal y el ruso Daniil Medvedev termino después de que Nadal venciera por 2-6, 6-7, 6-4 y 7-5 a Medevedev.

Por otro lado, este se convertiría en su triunfo número veintiuno en el Grand Slam del Abierto de Australia, lo que lo posiciona como uno de los más grandes del mundo del tenis.

Ambos tenistas cuentan con 20 títulos cada uno y con esta derrota, el ruso pierde su oportunidad de conquistar su segundo Grand Slam después de que ganara el US Open en septiembre del 2021.

Rafael Nadal has come back from down two sets to force a fifth. pic.twitter.com/Hw2FaQtIVC

— US Open Tennis (@usopen) January 30, 2022