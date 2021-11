El creador Miguel Milló busca exponer su obra en Paseo de la Reforma

Luego de concluir su período de exhibición “Esencias”, una exposición colectiva sobre equidad y respeto a la humanidad -en la que participaron seis artistas plásticos-, entre ellos Miguel Milló, este creador mexicano se dará un tiempo para preparar su siguiente exposición individual que podría tener como sede las Rejas del Bosque de Chapultepec.

Se trata de la muestra I Am, compuesta por 15 obras de formato monumental de cuatro metros de altura, donde estructuras metálicas exhibirán en una cara una fotografía de los personajes de Milló, y por la otra en contraparte la misma imagen elaborada en mosaico a partir de teselas de vidrio.

Por otro lado, en la Galería Abierta de las rejas de Chapultepec se mostrarán 68 fotografías donde Milló, a través de su propia experiencia y su infancia entre Tijuana y San Diego, replantea el concepto de las fronteras.

Nacido en Tijuana, Milló es considerado uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo en México.

Sus principales exposiciones fueron en Casa Lamm, en la Ciudad de México; Galería Lois Lambert en la ciudad de Los Ángeles CA. Así como en Nueva York, donde fue parte de la colectiva internacional THE STORY OF THE CREATIVE; además de la Galería Chacón, San Miguel de Allende.

Así mismo, se presentó en The Affordable Art Fair México y con un mosaico en Design House dentro del evento Design Week México.

En la exposición I Am, las miradas de los personajes se encontrarán con la de los transeúntes del Paseo de la Reforma para establecer un diálogo rompiendo así según el artista plástico, con las barreras entre el espectador y la obra, y clamando por un mensaje de igualdad pues

“Todos estamos hechos del mismo barro”, donde “la igualdad y la aceptación son conceptos que cada vez toman más fuerza” dijo el artista plástico.

Milló ha expuesto en la casa de México “Benemérito de las Américas” en la Habana Cuba donde realizó la donación de una de sus obras para el acervo cultural del país.

En 2014 fue seleccionado por el gobierno de México para conmemorar los cuarenta años de relaciones diplomáticas entre Malasia y México; su obra se expuso en la Universidad Taylors de ese país, posteriormente en la Universidad La Salle, en Filipinas, y en la oficina de México en Taiwán.

Su colección Orígenes se montó en los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el norte de México. Casa Lamm lo incluyó en la colección conmemorativa de su XX aniversario y en la edición del libro Artistas de Casa Lamm.

También ha permanecido su obra en el Museo de la Cancillería y el Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.