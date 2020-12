El año más difícil para el deporte

Escucha la nota:



El año 2020 se las prometía muy felices para los amantes del deporte, pero la pandemia de coronavirus echó por tierra lo bueno que iba a llegar: Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América de fútbol, Wimbledon e infinidad de competiciones. A pesar de tantas dificultades, los deportistas han seguido dando la cara, batiendo récords y logrando triunfos que han dado brillo al año más complicado de las últimas décadas.

UN AÑO DE SUSPENSIONES

La historia narra que sólo las guerras mundiales han detenido la celebración de los grandes acontecimientos deportivos hasta que el coronavirus se extendió por todo el mundo y obligó al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, la Eurocopa y la Copa América de fútbol y numerosas competiciones. Lo que debían ser la gran fiesta del deporte en 2020 se traslada a 2021, confiados en que la vacuna contra la covid-19 permita disfrutar de las grandes citas deportivas.La rutina de los estadios vacios. El fútbol paró por completo cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia mundial. Tras unos meses de confinamiento, se pusieron en marcha los campeonatos nacionales pero los futbolistas acudieron a los estadios sin público. Una imagen que, salvo contadas excepciones, se ha convertido en una rutina: gradas vacías.

PATRICK MAHOMES SE CORONA EN EL SUPER BOWL

La LIV edición del Super Bowl se disputo en Miami a la vez que llegaban noticias de que un extraño virus estaba provocando numerosos muertos en China. En lo meramente deportivo, el gran protagonista fue el joven mariscal de campo de los Los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, artífice de la victoria ante los 49ers de San Francisco y elegido Jugador Más Valioso (MVP) del mayor evento del deporte estadounidense. Meses después, Mahomes, de 24 años, firmó un nuevo contrato por la franquicia de Kansas City por diez temporadas y 503 millones de dólares.

EL GRAN SALTO DE YULIMAR ROJAS

La saltadora venezolana sigue escribiendo páginas en el atletismo. Dos veces campeona mundial y subcampeona olímpica de triple salto, Rojas logró el récord del mundo en pista cubierta con un salto de 15,43 metros, un aliciente para conseguir nuevos retos a sus 25 años. En su punto de mira está batir la plusmarca mundial al aire libre, en poder de la ucraniana Inessa Kravets, con 15,50 metros desde hace 25 años, y ganar el oro olímpico en Tokio. Yulimar Rojas termina 2020 recibiendo el premio a la mejor atleta del año, un aliciente para alcanzar sus metas en 2021.

BAYERN DE MÚNICH, INTRATABLE

En el nuevo fútbol provocado por la pandemia, el de los estadios sin público y de los cinco cambios, el Bayern de Múnich se ha mostrado intratable. El equipo bávaro ha ganado todos los títulos que ha disputado: Bundesliga, Liga de Campeones, Supercopa europea y Copa y Supercopa alemana, además de ser el favorito del Mundial de Clubes previsto para febrero de 2021 en Catar. A los mandos de un entrenador, Hansi Flick, que no comenzó la temporada, los Neuer, Müller, Lewandowski y compañía no han tenido rivales y han dejado exhibiciones como la goleada ante el F.C. Barcelona por 8-2 en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El mejor reflejo del dominio del Bayern de Múnich ha sido el premio The Best de la FIFA al polaco Robert Lewandowski como mejor jugador del año y a Manuel Neuer como mejor portero.

LEBRON JAMES, EL MVP EN LA BURBUJA DE FLORIDA

La NBA quedó suspendida el 11 de marzo por la pandemia del coronavirus y reanudada el 30 de julio con sólo 22 equipos y por primera vez en una única sede, la denominada “burbuja” del Walt Disney World Resort de Orlando (Florida), bajo un estricto protocolo de seguridad sanitaria y un coste de 150 millones de dólares. Tras dos meses y medio de partidos, Los Ángeles Lakers ganaron su decimoséptimo anillo, ante Miami Heat, igualando en títulos a los Celtics de Boston. El MVP de las finales fue LeBron James, que se alzaba con su cuarto título de la NBA con tres franquicias distintas: dos con los Heat de Miami, uno con los Cavaliers y éste con los Lakers.

EL AMAGO DE MESSI

El argentino amenazó con marcharse del F.C. Barcelona, club con el que debutó a los 16 años, alegando una cláusula liberatoria que se incluyó en el contrato firmado el 2017 y que le permite irse de forma libre al final de cada temporada. Su mala relación con la presidencia, los fracasos de los últimos proyectos y la salida de jugadores como su gran amigo Luis Suárez le hicieron pensar que “había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera”. Tras unas semanas de negociaciones, Messi anunciaba que se quedaba, que “jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar” y que su compromiso era inalterable: “mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí”.

NADAL IGUALA A FEDERER

En una extraña temporada, modificando las fechas de los principales torneos, con la suspensión de Wimbledon, el español Rafael Nadal ha vuelto a hacer historia al logró su decimotercer título en el torneo de Roland Garros y alcanzar al suizo Roger Federer para compartir el récord de 20 torneos del Grand Slam. Nadal vencía en la final del torneo francés, disputado por primera vez en octubre, al serbio Novak Djokovic, ganador del Abierto de Australia y que termina la temporada como número uno, por delante del español. Los triunfos del austriaco Dominic Thiem en el Abierto de Estados Unidos y del ruso Daniil Medvedev en las Finales ATP han sido otras de las notas positivas del año.

LA SERIE TELEVISIVA DE MICHAEL JORDAN

La televisión ha tenido un espacio destacado en el deporte de 2020, con la proyección de “The last dance” (“El último baile”), la serie que tiene como personaje central a Michael Jordan y el contexto de la temporada 1997-98 con los Bulls, su última participación en la franquicia de Chicago. “The Last Dance”, emitida por Netflix a nivel internacional y el canal ESPN en Estados Unidos, se ha convertido en la serie documental más demandada del mundo.

HAMILTON IGUALA A SCHUMACHER

El mundo de la Fórmula Uno tenía en un altar al alemán Michael Schumacher, campeón del mundo en siete ocasiones, un récord que el británico Lewis Hamilton viene amenazando desde hace unos años. Ahora, Hamilton se coloca a la misma altura que Schumacher, aunque con más victorias y una proyección inigualable: en las últimas siete temporadas, ha logrado seis títulos con la escudería Mercedes.

“D10S” Y “MAMBA NEGRA” EN EL RECUERDO

Si las razones para calificar a 2020 de un año desafortunado no han sido suficientes tras la pandemia del coronavirus, se unen las muertes de Diego Armando Maradona y Kobe Bryant, dos astros del deporte imborrables en el recuerdo de los aficionados. Maradona fallece a los 60 años, Bryant a los 41 en un desafortunado accidente de helicóptero. Las despedidas de ambos tuvieron una repercusión mundial.

TYSON VUELVE A LOS CUADRILATEROS

En una pelea con un formato especial, programada para ocho asaltos de dos minutos cada uno, Mike Tyson regresó a los cuadriláteros a sus 54 años, frente al también excampeón mundial Roy Jones Jr, tres años menor. Tyson se embolsó diez millones de dólares, su rival tres, y el combate quedó en tablas, Lo mejor, la audiencia de televisión, todo un éxito, dejando un beneficio de más de 70 millones de dólares y colocándose como el séptimo combate de la historia del boxeo con más compras por pago por visión (PPV).

SONADAS RETIRADAS

No podían faltar las despedidas en un año tan especial para el deporte. El tiempo pasa para todos y en el caso de los deportistas mucho más rápido. En este 2020 confirmaron su retirada estrellas como las tenistas Maria Sharapova y Caroline Wozniacki; los hermanos Bryan en el circuito masculino de la raqueta; la esquiadora Anna Veith, los jugadores de la NBA Vince Carter, Andrew Borgut y Leandro Barbosa, el voleibolista Serguinho o los beisbolistas Hunter Pence, Steve Pearce y Francisco Cervilli. En el plano futbolístico colgaron las botas Iker Casillas, Javier Mascherano, Daniele Rossi, Gabriel Fernández, Fernando Gago, Mario Gómez, Aritz Aduriz, entre otros.

STÉPHANIE FRAPPART, UN REFERENTE DEL ARBITRAJE

La árbitra francesa ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que ha dirigido un partido de la Liga de Campeones, el máximo torneo de fútbol por equipos. La trayectoria de Stéphanie Frappart, de 36 años, no parece tener límites, después de arbitrar la final del Mundial femenino de 2019, y la Supercopa de Europa de agosto del mismo año entre el Liverpool y el Chelsea.