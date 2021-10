Edson Álvarez podría renovar contrato con el Ajax hasta 2025

El ex americanista Edson Álvarez, negocia ya la renovación de su contrato hasta 2025, luego de su excelente desempeño con el mejor equipo de Holanda.

El mexicano que se ha ganado la confianza de su técnico y es titular indiscutible manifestó que tiene la intención de seguir en el equipo ajaxiano por más tiempo.

*Información relacionada: ¡Listos los grupos de la UEFA Champions League!

El diario holandés, De Telegraaf, quien cita a fuentes internas del Ajax, dice que Edson Álvarez platica su renovación y mejora de su contrato hasta 2025.

El Ajax de Amsterdam conocido como AFC Ajax o simplemente Ajax, es el club más ganador en toda la historia de Holanda. Fue fundado en 1900 y hasta la fecha ha conseguido 35 ligas, 20 copas y 9 supercopas, sumando un total de 64 títulos nacionales.

El Ajax cuenta con 10 títulos internacionales, incluyendo 4 Champions League, 2 copas Intercontinentales, 1 Recopa de Eucopa, 1 Liga Europea y dos Super Copas de Europa. El club es uno de los cinco equipos que puede presumir que tiene derecho a conservar en propiedad la Copa de Europa, al ganarla de forma consecutiva entre 1971 y 1973.

El Ajax juega en el Johan Cruyff Arena, inaugurado en 1996 y que cuenta con capacidad para 55 mil 500 aficionados.

Edson & fans is all you need 🤍#UCL #ajabvb pic.twitter.com/vrEydEvlvt

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 19, 2021