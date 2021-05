Eclipse lunar: ¿Cuándo es y dónde será visible?

Los fenómenos astronómicos siempre son uno de los eventos más llamativos que podemos ver en el cielo, sobre todo en el nocturno, como el que tendrá lugar el próximo 26 de mayo, el cual será un eclipse lunar.

Sin embargo, no es cualquiera de este tipo, pues habrá una superluna y, debido a la totalidad de este, también es llamado como ‘Luna de Sangre’, que quiere decir que el satélite natural de la Tierra se verá en un tono rojizo.

-Información relacionada: ¡Increíble! Muestran detalles de ‘Gran Mancha Roja’ de Júpiter

Y es que, la luz del Sol no llegará directamente a la Luna, sino que parte de la misma será filtrada por la atmósfera de nuestro planeta y se proyectará sobre el cuerpo celeste.

De acuerdo con los reportes, el eclipse lunar durará alrededor de 15 minutos, y podrá verse en la mayor parte de Sudamérica, además de la costa oeste de Norteamérica.

No obstante, parcialmente será visible en algunas partes de Centroamérica y del este de Sudamérica, aunque también algunos países asiáticos podrán disfrutar del fenómeno, así como el este de Oceanía.

Por su puesto, México no es la excepción y los habitantes podremos apreciar el evento astronómico, pero hay que tomar en cuenta que empezará a las 03:45 horas de la madrugada.

El momento en el que se podrá ver con mayor notoriedad será a las 04:45, y a las 06:11 horas, la Luna cambiará de color a rojo, pues estará completamente dentro de la umbra de la Tierra. Este es el primero de cuatro eclipses que se podrán observar en el 2021.

Un eclipse total de Luna ocurre cuando nuestro planeta pasa entre su satélite natural y el Sol, por lo que se genera una sombra sobre ella. Estos tres elementos deben estar alineados perfectamente.

Por otro lado, la superluna se da cuando la Luna llena coincide con su perigeo, es decir, el máximo acercamiento a la Tierra, haciendo que se vea más grande que en otras ocasiones.

Asimismo, este eclipse lunar también ocurre con la ‘Superluna de las flores’, ya que es la época en la que aparecen las flores de primavera en el hemisferio norte.

That’s no ordinary moon—it’s a supermoon with a total lunar eclipse!

Here’s how (and where) you can spot it this week >> https://t.co/FShdo4duAm pic.twitter.com/5ZOTboAsbj

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) May 24, 2021