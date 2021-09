¡Dramatismo! Orca en cautiverio se golpea sobre un cristal por “estrés por encierro”

Escucha la nota:



Kiska, una orca en cautiverio, protagonizó un capítulo dramático en el Parque Marineland Niagara Falls en Ontario, Canadá.

El animal se impactaba apropósito sobre un cristal y la agresividad atrajo la mirada de algunos expertos de animales que calificaron la acción como “estrés por el encierro”.

DISTURBING: New footage shows Kiska the orca, who lives all alone at Marineland, slamming her head against the side of her tank. We’ve shared the footage with prov. authorities, who’re investigating our legal complaint about the mental suffering we fear she’s enduring. #FreeKiska pic.twitter.com/b45Q2T1RP4 — Animal Justice (@AnimalJustice) September 9, 2021

Tras darse a conocer un video donde se muestra la agresividad de sus movimientos, miles de personas manifestaron su inconformidad tras el malestar del animal al llevar ¡40 años encerrada!.

¿Quién es Kiska?

Es el nombre de la orca que estuvo tres años en libertad en el océano hasta que fue capturada en Islandia en octubre de 1979.

Another angle. This is dangerous and self harming behaviour. Kiska is in distress. pic.twitter.com/3MSMt9T9UI — Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021

Tiene triste honor de ser la única orca que vive actualmente en cautiverio en el Marineland Niagara Falls. ¡La única en Ontario!

El caso de Kiska es un ejemplo de las malas prácticas acumuladas durante años en el sector dedicado a los espectáculos con animales, su historia muy parecida a la de Keyko, la orca que estuvo en México durante muchos años y después se fue a EU donde fue renombrada Willy.

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/uKCxF1AScz — Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021

Campañas de apoyo a Kiska

Tras lo acontecido, se inició una campaña bajo el lema #FreeKiska, organizado por grupos de protección de los animales quienes han sumado más de 63 mil firmas en el portal Change.org y activistas han difundido en redes sociales varios vídeos para ayudar al animal.

El portal orka.tank dice que Kiska fue capturada en Islandia en octubre de 1979 con alrededor de 3 años de edad. Fue una de las muchas orcas capturadas durante 1979.