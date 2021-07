Docentes piden no regresar a clases presenciales

Integrantes de organizaciones sindicales, profesores y del Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos, se manifestaron frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública para exigir que se dé marcha atrás a la decisión de regresar a clases presenciales ante el incremento en el número de casos de COVID 19 en el país.

Indicaron que el regreso a las aulas debe ser en condiciones seguras, con el semáforo epidemiológico en color verde, con toda la población vacunada, además de la realización periódica de pruebas de detección de SARS-COV2 a los integrantes de la comunidad escolar.

Aldo Santos, docente de secundaria y miembro de las Agrupación Nuestra Clase, dijo que el retorno apresurado a las clases no prosperó en la mayoría de los planteles de la Ciudad de México por la oposición de las propias comunidades, y por el incremento en el número de contagios.

“Pese a esto, la SEP parece estar determinada a que el regreso a clases presenciales se imponga al iniciar el próximo ciclo escolar, sin tomar en cuenta que la pandemia se agrava en varias entidades del país, ni que las condiciones para un regreso realmente seguro a las escuelas que todos deseamos aún no están dadas”, destacó.

Los docentes exigen no incrementar los días laborales para los profesores bajo el supuesto de que aumentar las clases ayudará a combatir el rezago que generó el programa Aprende en Casa.

Insistieron, en que se está vulnerando el derecho de los profesores y de los alumnos al descanso, además de ser una medida regresiva en cuanto a los derechos laborales y en el fondo es una decisión “antipedagógica”.

