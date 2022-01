DJ Sumirock, la abuelita de 80 años que causa sensación en Tokio

En el mundo encuentras cualquier tipo de personalidad, en Tokio, Japón, destaca Sumiko Iwamuro, una abuelita de 80 años de edad que es DJ Sumirock y causa sensación con su música.

DJ Sumirock es el nombre artístico de Iwamuro que desde la zona roja de Tokio sorprende al mundo con una peculiar residencia que mantiene en un club.

Según la China Global Television Network, Iwamuro se ganó haciendo empanadas en su propio restaurante de comida china ubicado en Tokio.

Trabajó casi 60 años haciendo empanadas hasta que su esposo falleció, posteriormente Iwamuro comenzó a tomar clases en una escuela de música local donde aprendió a ser DJ.

Sumiko Iwamuro aka DJ Sumirock from Japan is the world’s oldest DJ at 87 years old! She makes dumplings at her father’s restaurant in the evenings and moonlights as a techno DJ. A complete legend. pic.twitter.com/0Rqui8idDj

— Amber Shale (@shaletown) January 23, 2022