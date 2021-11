Difieren Sheinbaum y Lía Limón por presupuesto y austeridad

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acordaron durante la instalación del primer el gabinete de construcción de la paz, estrechar el trabajo y coordinación en materia de seguridad.

Tras hacer un recuento de las acciones que autoridades capitalinas y de la alcaldía han emprendido para reducir los índices delictivos en Álvaro Obregón que la colocan como la quinta demarcación más insegura de la capital del país, la alcaldesa Lía Limón reiteró su petición para que el gobierno central les amplíe su techo presupuesto para poder destinar 850 millones de pesos a las tareas de seguridad.

Información relacionada: Exige Lía Limón mayor presupuesto para Álvaro Obregón

Explicó que está en desacuerdo que se les califique de poco austeros, cuando la anterior administración de la ahora gobernadora de Campeche Layda Sansores le dejó solo 31 millones de pesos para el último trimestre del año, aunado a que se destinaron recursos en obras y compra de enseres que no corresponden a un gobierno que practique la austeridad.

“Yo no estoy pidiendo recursos para comprar una credenza, como la que compró Layda, que por cierto no lo encontramos y tampoco estoy pidiendo recursos para construir escaleras eléctricas, como las que hizo Layda que la usan en 20 personas y en la que se gastó casi 100 millones de pesos, en total en la obra por lo menos tenía presupuestado 200, el contrato es un contrato de 87 millones de pesos para la escalera eléctrica y el elevador inclinado, que por cierto no sirven”, dijo.

Eso si fue un gobierno que no fue nada austero, aseguró, un gobierno en plena pandemia gastó eso en construir unas escaleras eléctricas, es un gobierno que no entendió nada de austeridad.

En respuesta la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que no es solo con más policía como se obtienen mejores resultados, sino con mayor coordinación y atendiendo las causas de la desigualdad.

Asimismo rechazó la propuesta para que los recursos se distribuyan con base en la recaudación de cada demarcación.

Dijo que el presupuesto y la atención que reciben la 16 alcaldías es igualitaria.

Además conminó a presentar denuncias en casos de presuntas irregularidades de las pasadas administraciones.

“Todas las alcaldías, las 16 alcaldía México reciben por parte del gobierno de la ciudad, en términos de la seguridad y de los apoyos sociales a los habitantes de las alcaldías, el recurso que se requiere. Entonces es muy importante que se conozca esto desde la alcaldía y también si hay alguna denuncia respecto a administraciones anteriores que se presente y nosotros más bien desde aquí le mandamos un saludo muy cordial a la gobernadora de Campeche. Y por otro lado, aún así, toda la coordinación que se requiera porque por encima de todo están los habitantes”, declaró.

Los gabinetes de seguridad se llevarán a cabo de lunes a sábado, los lunes en la sede de la alcaldía Álvaro Obregón y el resto de los días en la Base Plata.

Los principales delitos a combatir en la demarcación son violación, robo a transeúnte, robo de vehículo con y sin violencia y robo a negocios.