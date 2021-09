Dichos del PAN sobre médicos cubanos vienen de la ‘derecha más derecha’: Sheinbaum

Escucha la nota:



La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos del coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, sobre un supuesto fraude por la contratación de médicos cubanos “falsos” para atender a pacientes Covid en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que en los momentos más álgidos de la pandemia se hizo el convenio mediante el cual se contrataron 585 trabajadores de la salud procedentes de Cuba, a quienes se les pagó el salario que también se otorga a los médicos mexicanos.

*Información relacionada: Nombran a Julen Rementeria coordinador de senadores del PAN

Se pagaron 255 mdp por 585 falsos médicos durante tres meses

“No hay absolutamente nada que esconder. Es esta… pues no sé, está búsqueda de encontrar o de buscar en donde no hay absolutamente nada. (¿Protagonismo?) Pues, es este vínculo que ellos tienen con la derecha, más derecha de la derecha, de la derecha, y están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos. Por supuesto que se les pagó, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos –igual que se les paga a los médicos mexicanos–“, declaró.

La mañana de este lunes el senador del PAN, Julen Rementería aseguró que el gobierno capitalino en contubernio con el gobierno federal “pagaron 255 millones de pesos por 585 falsos médicos durante tres meses, es decir, cada uno nos costó a los mexicanos $437,390.05 en total. Mientras un médico mexicano titulado en nuestro país gana en el IMSS $17,000 mensuales y los tienen sin herramientas para trabajar”.

¿Cuántos mexicanos murieron a causa de estos médicos?

Asimismo cuestiono “¿Cuántos mexicanos habrán fallecido a manos de estos falsos médicos?”. Por ello, solicitó los expedientes de los pacientes que trataron estos falsos médicos. “Queremos saber cuántos mexicanos murieron por culpa de este fraude. Queremos que se indemnice a los familiares de las víctimas de este fraude. Queremos que los responsables respondan ante la ley”.