Día Mundial del Rock: Woodstok y Live Aid, parteaguas de un género

A iniciativa del cantante Bob Geldof, líder de la banda The Boowtown Rats, se llevó a cabo el concierto histórico Live Aid, que dio origen al Día Mundial del Rock

El 13 de julio de 1985 el mundo vivió un hecho inédito en el mundo de la música.

A iniciativa del cantante Bob Geldof, líder de la banda The Boowtown Rats, se llevó a cabo el evento benéfico por la hambruna en Etiopía, el concierto histórico Live Aid.

Desde ese día, se celebra también el Día Mundial del Rock, el género musical del que el famoso Frank Sinatra le daba un tiempo corto de vida, además de decir que era fea y brutal y que por todo ello lo odiaba.

El Rock es un término amplio que agrupa una variedad de estilos de de música popular, que tiene su base en el blues y originados como rock and roll en los inicios de la década de 1950 en Estados Unidos.

Su evolución lo llevó a un rango de diferentes estilos desde los años de la década 1960 hasta la actualidad, particularmente en Reino Unido.

Así, su desarrollo ha derivado en varios géneros que van desde el Rock, Hard Rock, Rock Psicodélico, Heavy Metal, Trash Metal, Rock Progresivo, Rock Industrial y muchas más derivaciones.

Entre los exponentes más destacados de este género que marcó ha marcado a varias generaciones, primero con el Festival de Woodstock en 1969 y después con el megaconcierto Live Aid, que se transmitió simultáneamente entre Londres en Reino Unido y Filadelfia en Estados Unidos destacan:

Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, U2, KISS, Oasis, Radiohead, entre muchos otros.

WOODSTOCK, UN PARTEAGUAS EN EL ROCK

El festival de música, que congreso a miles de seguidores de este género, se ha convertido en un momento fundamental en la historia de la música popular, así como un evento decisivo para la generación de la contracultura, del que hoy 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock.

A lo largo de 3 días se presentaron 32 agrupaciones representantes de diferentes géneros del rock.

La cita tuvo lugar en una granja del condado de Sullivan en el estado de Nueva York, del 15 al 18 de agosto de 1969 y se calcula que llegaron hasta 500 mil asistentes.

Entre las bandas que asistieron destacan The Who, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Ten Years After y un joven Carlos Santana, entre muchos otros.

LIVE AID, CONCIERTO GLOBAL

El concierto benéfico Live Aid, para ayuda a los afectados de la hambruna que azotó al continente africano, en especial a Etiopía y Somalia, fue el otro parteaguas del rock.

El 13 de julio de 1985 tuvo lugar ese evento, el cual gracias a la transmisión vía satélite, se convirtió en un concierto global.

Se desarrolló simultáneamente en las ciudades de Londres y Filadelfia, en los icónicos estadios de Wembley y el John F. Kennedy.

En el participaron grupos de la talla de The Rolling Stones, Eric Claton, unos jóvenes integrantes de U2, Judas Priest, Black Sabbath, Led Zeppelin y la actuación memorable de Queen, catalogada como una de las participaciones más destacadas en un concierto de rock.

Tal fue la trascendencia de este concierto que en su honor se instauró el Día Mundial del Rock.