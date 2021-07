Día Mundial del perro: Significado de los ladridos de perros

Escucha la nota:



Desde el año 2004 cada 21 de julio, se conmemora el Día Mundial del Perro ¿y quién no ama a los peludos de cuatro patas?. Los perros incluso se llegan a convertir en parte de nuestra familia.

En la actualidad podemos observar a todo tipo de canes, desde los de raza, criollos, pequeños, medianos, grandes, gigantes, los ‘salvavidas’, de rescate y hasta los influencers.

Aunque también tristemente existen otros que sufren abandono o maltrato, ello a pesar de que hay miles de organizaciones a nivel mundial que se encargan de la protección y cuidado de estos animales.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del perro?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud hay más de 300 millones de perros en el mundo, de los cuales al menos el 70% no cuenta con un hogar.

Razón por la cual se busca en este día, concientizar a las personas sobre el constante abandono de perros en calles, así como el mal trato, además de la importancia de adoptar.

En esta pandemia que vivimos, muchas personas aprovecharon para adoptar a un can como compañía y para no sentirse solos, según Infobae.

¿Por qué ladran los perros y cuál es su significado?

Por desgracia, los perros no pueden hablar, pero si aún no lo sabes, en este Día Mundial del Perro, es importante que conozcas, que a través de ladridos, es como un can se comunica.

Ya sea porque quieren comer, tomar agua, salir a pasear, por miedo, felicidad, advertirte algo o de alguien, ansiedad, búsqueda de atención y hasta por defender su territorio, son algunas de las razones por las que los perros ladran.

La mayoría de las veces acompañan su ladrido con movimientos en sus patas o algunos que son muy listos te guían hacia lo que desean que veas y otros solo con la mirada te lo muestran.

Así que siempre deberás estar muy atento al sonido de los ladridos pues solo así podrías identificar qué es lo que quiere decir.

En este Día Mundial del Perro, si tienes uno en casa aprovecha al máximo el tiempo con él, dale un largo paseo o simplemente juega un rato, y por qué no tómense una “selfie”.