Día Internacional del Café: Curiosidades de la bebida que te acompaña todas las mañanas

Octubre es uno de los meses favoritos de las personas, e inicia con la conmemoración del Día Internacional del Café, por lo que mencionamos algunas curiosidades de esta popular bebida que seguramente te acompaña todas las mañanas.

Y es que, no es de sorprender que este insumo sea uno de los más famosos a nivel mundial, a pesar de que existen dudas sobre si es bueno o algo dañino para la salud.

Sin embargo, de acuerdo con el portal Día Internacional de, entre las curiosidades del café destacan:

¿Sabías que, después del agua, es la segunda bebida más consumida en nuestro plantea?

en nuestro plantea? También, es el segundo producto más comercializado en el mundo al igual que la Coca Cola.

Su nombre provendría de la palabra árabe “ Qahhwat Al-bun “, cuyo significado es “vino del grano”.

“, cuyo significado es “vino del grano”. Brasil es el mayor productor de la bebida.

Aproximadamente, todos los días se consumen tres mil millones de tazas de café a nivel internacional.

a nivel internacional. El grano, es la semilla del cafeto, un árbol que puede medir hasta seis metros de altura.

un árbol que puede medir hasta seis metros de altura. En una cafetería de Francia, si no se “demuestran buenos modales” la popular bebida puede salir con un precio más alto.

Su consumo puede acelerar entre un 3 a 11 por ciento el metabolismo de una persona.

Beneficios del café en la salud

Si eres de esas personas que toma más de una tasa al día, te preguntarás qué tan bueno o riesgoso podría resultar, y para que no te quedes con la duda, consulta los beneficios.

Según indica CNN, un estudio presentado por la Sociedad Europea de Cardiología revela que beber hasta tres tazas al día podría proteger al corazón.

Además, se le asoció con un menor riesgo de derrame cerebral y reduce el riesgo de muerte prematura.

y Ayuda a quemar la grasa y aumenta el rendimiento físico.

y aumenta el rendimiento físico. También, reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata en los hombres en 20 por ciento y de endometrio en las mujeres un 25 por ciento, así como Parkinson en un 25 por ciento.

Los antioxidantes que contiene el producto protegen al cuerpo humano.

No obstante, todo en exceso es malo, por lo que se recomienda no beber más de 400 miligramos, ya que es la cantidad máxima permitida de cafeína, es decir, no más de cuatro tazas en un solo día.

Pues también, el consumirlo en mayor cantidad puede generar insomnio y cierta inestabilidad.

De igual forma, corroborar que se bebe café de calidad, ya que uno de mala podría incluir impurezas que generen malestar.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Café?

Se escogió esta fecha para homenajear a la bebida, además de promover cafeteras sostenibles y el comercio justo.

Aunque en esta celebración, se incluye el visualizar la problemática en torno a los productores de café, quienes enfrentan diversos retos ante el incremento en los cultivos.

Fue hasta el 2015 que la Organización Internacional del Café estableció el día, en Milán, Italia.

Ahora, en este Día Internacional del Café ¿Ya sabes cómo y con quién disfrutar de una taza caliente?