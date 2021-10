Despega Lucy, la misión de la NASA que estudiará el origen del Sistema Solar

Escucha la nota:



Lucy, la misión de la NASA que estudiará los asteroides troyanos para conocer más sobre el origen del Sistema Solar, despegó este sábado 16 de octubre.

Lo hizo a bordo del cohete Atlas 5, perteneciente a la empresa aeroespacial United Launch Alliance (ULA).

Este hecho ocurrió a las 5:34 am (hora local) en el Centro Espacial Kennedy, de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

La NASA celebró este acontecimiento con un mensaje en Twitter: “Lucy is in the sky!”.

¿Cuál será la tarea de Lucy, la misión de la NASA sobre asteroides troyanos?

Se espera que Lucy sobrevuele la Tierra dos veces para acelerar y llegar a los 24 mil kilómetros por hora.

Cuando lo logre, viajará en una órbita en la que necesitará muy poco combustible.

Será hasta el 2025 cuando Lucy comience a trabajar y su misión durará 12 años.

En ese tiempo, estudiará ocho asteroides; siete de ellos son troyanos, es decir, ‘fósiles’ del Sistema Solar primitivo.

Se estima que tienen una antigüedad de 4 mil millones de años, por lo que se espera que den pistas para conocer el origen de los planetas.

Otro de los asteroides que se analizará es un del cinturón principal, que se encuentra entre Marte y Júpiter.

Esta es la primera misión de la NASA que tiene por objetivo examinar a los asteroides troyanos y encontrar respuestas sobre los orígenes del Sistema Solar.

Nave con mensajes inspiradores

Además del gran objetivo científico, la nave cuenta con otra particularidad: en ella viaja una cápsula del tiempo, la cual contiene mensajes inspiradores.

Las frases son de pensadores y poetas reconocidos de distintas partes del mundo.

Esto es porque, cuando la misión espacial termine, en 2033, la nave seguirá viajando entre los asteroides y la órbita de la Tierra durante al menos varios cientos de años.

Los especialistas señalan que, si todo marcha bien, podrían ser incluso varios miles de años.

Es por ello que confían en que, en un futuro, nuestros descendientes encuentren a Lucy en otra misión de la NASA y descubran esos mensajes inspiradores.