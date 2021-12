¡Desde el espacio! Así captó una astronauta el eclipse solar de diciembre 2021

El pasado sábado el cielo nos regaló uno de los espectáculos más esperados de todo el año, el eclipse solar de diciembre 2021, y una astronauta logró captarlo desde el espacio.

Es de mencionar que el fenómeno astronómico del 4 de diciembre fue el único de ese tipo que ocurrió en todo este año, además, solo se pudo apreciar en la Antártida.

Fue un momento en el que la Luna se interpuso ante el Sol y proyectó una sombra sobre la Tierra, con lo que se produjo un eclipse de sol total.

Tal fue el motivo por el que los científicos esperaron emocionados por el evento astronómico, ya que no se verá uno igual en dicha región hasta el 2039 aproximadamente.

Y es que, es una forma en la que los investigadores pueden entender mejor los “grandes misterios” que giran en torno a nuestra máxima estrella, recoge la BBC.

El fenómeno no solo se vio desde la Antártida, pues astronautas establecidos en la Estación Espacial Internacional (EEI) también pudieron apreciarlo.

En ese sentido, Kayla Barron, astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, fotografió nuestro planeta cuando las tres esferas se alinearon.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, compartió la instantánea donde el evento astronómico, que luce como una sombra, se observa por debajo de la Tierra.

La astronauta explicó que capturó el momento en que la Luna proyecta una sombra en forma de ovalo sobre la superficie del planeta azul, lo que señaló de una “vista increíble”.

