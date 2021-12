Desconoce Sheinbaum a asesor de Morena vinculado a crimen organizado

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum negó estar en campaña con miras a 2024 y tener un coordinador para tales fines, luego de que Gastón Arriaga, supuesto asesor de Morena en Tamaulipas apareciera en un video vitoreando al Cártel del Golfo y presumiendo que tendría dicho encargo por la buena relación que tiene con Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena.

En entrevista la mandataria capitalina afirmó que desconoce a esta persona que se le vincula con la delincuencia organizada y dijo que pudieron haber coincidido en alguna reunión, pero que es inexistente una relación con él.

“Ni estoy en campaña, ni tengo coordinadores de campaña, estoy trabajando para la ciudad de México. No la conozco o si la he visto pues habrá sido en alguna reunión, pero no tiene ninguna relación conmigo”, precisó.

Por otra parte, la funcionaria descartó que piense en el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch como su sucesor en la Ciudad de México, tras los reiterados reconocimientos que le ha hecho por la disminución en el índice delictivo.

“No, no tiene nada que ver con eso, aquí estamos pensando en la seguridad de la gente, imagínense si anduviéramos pensando en otra cosa”, indicó.