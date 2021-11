Descarta Sheinbuam cierre de actividades para enfrentar una cuarta ola de Covid

Ante la posibilidad de que se presente una cuarta ola de Covid-19 en la Ciudad de México durante la época invernal, dado el nivel de cobertura de vacunación que alcanza ya el 95% de adultos con esquema completo, se descarta el cierre de actividades económicas para hacerle frente, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reconoció que frente a la disminución del uso del cubrebocas entre la población, se implementaría una campaña de reforzamiento para evitar el relajamiento de esta medida sanitaria de prevención.

“Si inicia una cuarta ola, iniciaríamos una campaña para que la gente regresara a usar el cubrebocas que ya no todos lo están usando y medidas de sana distancia, pero no tenemos pensado de ninguna manera cerrar actividades como en las olas anteriores, entonces si se fijan la segunda ola fue la más alta y ahí no había vacunación”, declaró.

En este contexto la funcionaria insistió en que de presentarse un nuevo repunte en la pandemia, este sería menor a los anteriores debido a la protección que brinda la vacuna, además de que existe una capacidad de hasta 9 mil camas de hospital.

“Si por el frío se espera una cuarta ola o por las condiciones atmosféricas se espera una cuarta ola, entonces probablemente sería menor y hay la capacidad instalada para poder atender”, comentó.

Sheinbaum Pardo refirió que probablemente quienes requerirían atención hospitalaria en casi de un rebrote de Covid serían las personas con comorbilidades aunque estén vacunadas.