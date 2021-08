Descarta Sheinbaum gasto adicional por cambio de identidad institucional de su gobierno

Escucha la nota:



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el cambio de identidad institucional que consiste en adoptar los mismos colores con los que se identifica el Gobierno Federal.

En conferencia de prensa, la mandataria local descartó que esta modificación represente gastos adicionales para el gobierno.

*Información relacionada: Sheinbaum invita a sumarse a propuesta para liberar a personas recluidas por delitos no graves

Beca de Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca para Empezar”

“Primero no va a representar ningún gasto adicional, es decir, los chalecos y todo lo que ya está en verde, a menos que requiera ya su mantenimiento, seguirá cambiando poco a poco y consideramos que es importante regresar a nuestra, como dicen en inglés, Back to The Basics. Consideramos que es prudente hacerlo y fue algo que hicimos de manera colectiva”, indicó.

Asimismo la funcionaria anunció el cambio del nombre del programa “Mi Beca para Empezar” a “Beca de Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca para Empezar”.

Bienestar, un jefe fundamental de la 4T

En este sentido justificó esta modificación al señalar que la palabra bienestar es un jefe fundamental de la denominada 4T.

“Somos un gobierno que viene de la cuarta transformación y que cree la cuarta transformación de la República, y que creemos que uno de los elementos que define a la cuarta transformación de la República es la palabra bienestar, porque lo que estamos buscando es una ciudad de derechos, una ciudad innovadora y una ciudad que brinde bienestar y por eso los derechos”, expresó.

De acuerdo con el Manual de Identidad Institucional, 2021-2024 publicado ayer en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el día de ayer, otorga el carácter de obligatorio el uso de la nueva imagen institucional en: Oficios, Tarjetas, Chalecos, Campañas, Redes sociales y el Sitio web.