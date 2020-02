Descarta rector que Morena sea mano negra que quiere desestabilizar a la UNAM

Escucha la nota:



El rector de la UNAM Enrique Graue Weichers descartó que sea Morena “la mano negra” que pretende desestabilizar a la máxima casa de estudios. En entrevista calificó como un infortunada la iniciativa del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca para reformar la Ley Orgánica de la institución

Luego de que ayer reprochó el intento de intromisión a espaldas de la comunidad universitaria de la Cámara de Diputados, en cuya Gaceta Parlamentaria se contemplaba una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios del país, el rector se dijo tranquilo ante la respuesta que hubo en el legislativo, al tiempo que consideró que se trató de una infortunada iniciativa del diputado morenista Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca.

“No yo no lo creo, no no lo creo en principio creo que es bueno un infortunado iniciativa que no tenía efectivamente el consenso de un partido creo que ayer mismo se notó y aprovechar para agradecer la sensibilidad política que tuvieron las distintas fracciones parlamentarias en relación a esta postura y particularmente al presidente y al de la junta de coordinación política de Morena por haber aclarado rápidamente esta situación”, expresó.

Previamente durante la inauguración de la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Clauida Sheinbaum manifestó su apoyo al rector de la UNAM Enrique Graue en la defensa de la autonomía universitaria.

“Por lo que se presentó el día de ayer diciendo que la riqueza cultural de la UNAM tiene que ver mucho con la autonomía, Univerisidad Nacional Autónoma de México y por eso como universitaria porque me sigo considerando universitaria, hoy con liciencia del Instituto de Ingeniería de la UNAM pero hoy sobre todo como jefa de gobierno somos sumamente respetuosos de la autonomía y que si alguien quiere cambiar la ley orgánica, los estatutos tienen que ser los propios universitarios, nadie más”, enfatizó.

En tanto el gobernador de Colima, estado invitado a la FIL del Palacio de Minería, José Ignacio Peralta Sánchez también expresó su respaldo al rector en defensa de la autonomía de la institución.

Por otra parte el doctor Graue Wiechers hizo votos para que no se utilice la fuerza física para tratar de recuperar los planteles de la universidad en paro, esto frente a los llamados que han hecho padres de familia y alumnos en contra del los cierres de escuelas para reabrir las instalaciones.

“Yo espero que nunca haya fuerza física para evitar y para levantar un paro en una escuela”, declaró.

El rector dijo que seguirán atendiendo y recibiendo las demandas estudiantiles, las cuales a veces no siempre convencen a los inconformes.