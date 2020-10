Descarta GCDMX apoyo a inquilinos que por pandemia tienen dificultades para pagar renta

La jefa de Gobierno aseguró que no es extrema la problemática en esta materia y que en su momento se apoyó durante tres meses a las familias.

Pese a haber anunciado que el programa de reactivación económica para el último tercio del año incluiría apoyos para las personas que no puede solventar la renta de su vivienda debido a las afectaciones económicas por la pandemia de Covid-19, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó este miércoles que su gobierno no está en condiciones de generar esta ayuda.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que no es extrema la problemática en esta materia y que en su momento se apoyó durante tres meses a las familias con hijos inscritos en escuelas públicas, se otorgaron microcréditos, además de los créditos ofrecidos por el gobierno federal.

“Hemos estado trabajando para ver si es muy grave esta situación, sobre todo en términos de vivienda particular, por lo menos no habido una situación extrema en este caso y pues todo depende evidentemente de los recursos que se tengan, entonces en este momento ya no estaremos en condiciones de apoyar, la decisión que tomamos en su momento fue la de apoyar durante tres meses a las familias con hijos e hijas que fueron 1800 millones de pesos y los 500 millones de micro créditos más lo que aportó el gobierno de México”, apuntó.

En este sentido la funcionaria reconoció que no les alcanzaron los recursos legales para hacer un decreto para impedir fueran expulsados los inquilinos por no pagar la renta durante varios meses, como se hizo en Nueva York, Los Ángeles o San Francisco.

“No, lo que planteamos en algún momento era, lo que estuvimos analizando que se hizo en otros lugares del mundo es un decreto en donde se evitará la expulsión de una persona por no pagar la renta en determinados meses, sin embargo vimos las consideraciones de la propia normatividad de la ciudad de México y no nos alcanza, digamos los recursos legales que tenemos en la ciudad para poderlo hacer”, declaró.

Cabe recordar que en el mes de julio pasado, Sheinbaum Pardo dijo que se buscaba establecer un proceso solidario para que las personas pudieran aplazar sus rentas, toda vez que en la capital del país una cuarta parte de los 2.5 millones de viviendas, es decir, unas 700 mil son rentadas.