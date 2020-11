Desarrolladores de Torre Anzaldo tendrán que pagar 91 mdp por obra irregular

Claudia Sheinbaum, mandataria CDMX, señaló que si bien el cobro no es un embargo, la desarrolladora tiene que saldar la deuda mediante un esquema conocido como crédito fiscal.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum advirtió que la empresa que construyó de manera irregular la Torre Anzaldo, ubicada en el número 3042 de Periférico Sur en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual comenzó a ser demolida el pasado fin de semana, tendrá que pagar alrededor de 91 millones de pesos, 61 de ellos que corresponden a una multa y 30 más por los trabajos de demolición.

En conferencia de prensa, la mandataria local señaló que si bien el cobro no es un embargo, la desarrolladora tiene que saldar la deuda mediante un esquema conocido como crédito fiscal.

“Si. Se cobra a la empresa a partir de la Procuraduría Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México pues ya con las sanciones, en caso de que no se pague esta multa y lo que corresponde a los costos de la demolición. Se llama crédito fiscal, en realidad no es un crédito, sino es un cobro que hace la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a partir de la propia Procuraduría Fiscal. No se puede llamar directamente embargo, pero sí que tienen que pagar”, declaró.

La funcionaria agregó que continúan las investigaciones contra distintos servidores públicos de la Seduvi, así como del ex secretario, quien tiene una orden de aprehensión que está en proceso.

Asimismo, refirió que han sido levantadas otras denuncias penales y juicios de lesividad, en las que están involucrados funcionarios y servidores públicos de la Seduvi y de la alcaldía Álvaro Obregón.

“También va a contra distintos servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su momento. Ustedes saben que el exsecretario tiene una orden de aprehensión que está en proceso y de igual manera, frente a este caso, pues están siendo levantadas otras denuncias penales y también juicios de lesividad. Estamos hablando por lo menos de funcionarios o servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Alcaldía Álvaro Obregón”, comentó.