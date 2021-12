Denuncia penalmente diputada local del PAN a legislador de Morena por acoso sexual

La diputada local por el PAN, Luisa Adriana Gutiérrez, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Norberto Sánchez, por el delito de acoso sexual.

La legisladora refirió que pese a ser un tema complicado, se atrevió a denunciar debido a que tiene conocimiento que otras mujeres han sido agredidas por el morenista.

“Y créame que aunque ha sido un tema complicado a nivel personal porque obviamente mi familia es mi primera preocupación, también me queda claro que hoy tengo un compromiso mucho más fuerte porque este tipo de cosas dejen de suceder y eso me tiene voy aquí dando la cara en este asunto y pidiendo sobre todas las autoridades de la ciudad de México que no protejan más a este señor, porque no soy la única, ni es la primera vez que lo hacía”, indicó.

Al respecto el coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Christian Von Roehrich, descartó tintes políticos en esta decisión de la legisladora, pues incluso hubo apoyo y restando de diputadas por Morena cuando durante la sesión del Congreso capitalino en la que se discutía el Paquete Económico 2022, la diputada Gutiérrez hizo pública esta denuncia.

Intercambio de denuncias

Por su parte la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Martha Avila Ventura, también acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a interponer una denuncia de hechos contra el diputado del PAN Ricardo Rubio Torres.

Lo anterior luego de las amenazas realizadas por el panista contra la Diputada local por el Distrito 28 en Iztapalapa durante la sesión ordinaria del jueves 2 de diciembre en el Recinto Legislativo de Donceles.