Denuncia Döring manipulación del Gob-CDMX en cifras de exceso de mortalidad

El diputado local del PAN, Federico Döring, acusó a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de “maquillar” las cifras de exceso de mortalidad en la Ciudad de México presentadas ayer para el cierre del mes de septiembre.

En entrevista con MVS Noticias, el legislador explicó que José Antonio Merino, titular de la ADIP, destaca en el documento 27 mil decesos de residentes de la capital de marzo a septiembre, equivalente al 75.6 por ciento del total de actas de defunción, es decir, deja fuera casi 9 mil muertes más de personas originarias del Estado de México y otras entidades.

En este sentido puntualizó que el informe presentado por Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Covid-19 incluía todas las muertes, en total 22 mil 336 para el periodo abril-junio, de las cuales 21% no eran residentes legalmente de capital dada su naturaleza metropolitana.

“Serían 8 mil 938, es significativo el maquillaje y no se vale la irresponsabilidad de andarte diciendo sí en actas de defunción son 36 mil pero nada más me debes contabilizar con cargo al pésimo manejo de Sheinbaum de la pandemia los que mueren residentes, más en esta ciudad, piensa cuántos amigos tienes tú que viven aquí que no tienen papeles para acreditar que son residentes de la ciudad”, declaró.

El panista agregó que aún considerando únicamente las muertes de residentes de la ciudad, el promedio diario de defunciones en exceso fue de 98 en septiembre, 104 en agosto y 110 en julio, mientras que este indicador considerando actas como causa por Covid o sospecha fue de 62 en septiembre y de 62.3 en agosto.

Dijo que si bien la Ciudad no está como en el mes de mayo tampoco es que se perfile para transitar al semáforo amarillo o verde.

“No tienes los hospitales desbordados otra vez en Europa, no, eso no quiere decir que la ciudad, perdóname la expresión, este a toda madre para andar paciendo en Madrid y en París, si me explico, están mal, tuvieron que volver a guardar a la gente pero no están en la crisis que estuvieron cuando inició la pandemia pues igual la ciudad, la ciudad no tienen la crisis grave que tuvo en mayo pero tampoco es que vamos volando al semáforo amarillo o verde”, indicó.

Por ello el diputado local del PAN, Federico Döring exhortó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a que instruya al titular de la ADIP, José Antonio Merino, a que haya transparencia y no una manipulación de la información, pues al final las “travesuras” del funcionario a quien hacen ver mal es a ella.

“Y que no ande manipulando las cifras para esconder las muertes de quienes no supimos cuidar como gobierno en la ciudad pero su única excepción es que no tenían papeles de capitalinos, que le instruya que la transparencia sea total, no transparencia maquillada, que sea una orden de ella porque al final de cuentas las travesuras de él a quien hacen ver mal esa ella, pues ella tendría la oportunidad de enderezar esta política pública equivocada si es que ella no sabía o si es que ella no la había aprobado”, comentó.