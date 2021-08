¿Demanda a China por contagio de Covid-19? Un argentino lo hizo por 4 millones de pesos

La emergencia sanitaria provocada por el SARSCoV-2 se encargó de ponernos en alerta, sin embargo este argentino piensa demandar a China debido a qué se contagió de Covid-19.

Matías Bergalli perdió el trabajo y tenía miedo de contagiar a sus 4 hijos.

Te puede interesar:Aeropuerto de Kabul: Australia concluye evacuaciones y retira a sus tropas

De acuerdo a la información de un reconocido medio argentino, Martías Bergalli sufrió las consecuencias de haberse contagiado de covid-19 desde estar aislado de su familia hasta caer en el hospital.

Matías tiene 39 años y cuatro hijos, por lo que su mayor temor era contagiarlos ya que dos de ellos sufren ataques cardiacos.

Debido al distanciamiento social, el hotel en donde era empleado cerró, después contrajo el virus.

Matías se descargó la aplicación de Uber, consiguió comprar un auto con mensualidades y se puso en marcha a trabajar en dicha app.

Un día, fue a la casa de su hermana a jugar con sus sobrinos, sin embargo, uno de ellos fue contagiado por su maestra asintomática, ahí sucedió el contagio.

Dos días después, comenzó con dolor de piernas y caderas, el mismo Matías explicó que el malestar era comparado a un desgarre.

Pesé a que el malestar estaba ahí, esté era intermitente, sin embargo, dos días después comenzó el calvario.

“Me fui a trabajar y a las dos horas me empece a sentir con el cuerpo muy cansado. Se me cerraban los ojos como si no hubiera dormido desde hacía dos días”, recordó Berllagi.