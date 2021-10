Defiende Sheinbaum trabajo de Seduvi ante autorización de cambio de uso de suelo a predios de Bartlett

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum defendió el trabajo que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), luego de que los diputados locales por el PAN, Federico Döring y Gabriela Salido, denunciaron supuestos privilegios inmobiliarios brindados por el gobierno capitalino al director de la CFE, Manuel Bartlett.

“No conozco los predios, pero lo que sí puedo decir es que ha habido un trabajo profesional por parte de la Seduvi. No conozco en particular el tema, pero aquí no se da preferencia a nadie”, declaró.

Los panistas manifestaron su rechazo al cambio de uso de suelo en dos de los terrenos de Manuel Bartlett, ubicados en la colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, proceso que, señalaron, no fue consultado con los vecinos y que tampoco pasó por el Congreso local.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que revisará el tema y que habrá transparencia, pues su administración no va a cubrir a nadie.

“Siempre hemos sido transparentes en este caso como en cualquier otro. Vamos a revisar de qué se trata, primero antes que nada, salió en los medios, no he tenido oportunidad de hablar con registro público ni con Seduvi, entonces vamos a ver de qué se trata y por supuesto siempre seremos transparentes, no vamos a cubrir nunca a nadie”, comentó.

Al respecto, la Seduvi reconoció que tras haber declarado improcedentes en dos ocasiones el trámite en 2019 y 2020, finalmente el pasado mes de mayo autorizó el cambio de uso de suelo de los predios contiguos de Avenida Revolución No. 342 y 344, los cuales fueron solicitados por el particular para uso de Farmacia con superficies solicitadas por 248.7 m2 y 248.5 m2 respectivamente.

“La SEDUVI tiene la obligación de atender sin distinciones a cualquier particular, promovente o ciudadano que legítimamente acude a realizar uno de los 58 trámites que se gestionan ante la dependencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos para tal efecto”, respondió en un comunicado.