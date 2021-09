Seguramente pasa en muchas bodas, los invitados por una u otra razón deciden no asistir, y peor aún no tienen ni siquiera la cortesía de avisar su ausencia.

Pareja de novios decepcionados de sus invitados decidieron cobrarles la su boleto de la fiesta, se podrá convertir esta en una nueva costumbre de bodas.

Llegar al altar es uno de los pasos más importantes en la vida de muchas personas, y la pareja de enamorados espera con ansias compartir dicho momento con sus seres amados.

Pero ¿Que pasa cuando ese momento importante no es tan considerado por los invitados?

Como , seguramente pasa en muchas bodas, los invitados por una u otra razón deciden no asistir, y peor aún no tienen ni siquiera la cortesía de avisar su ausencia, pues lo mismo le pasó a esta pareja estadounidense que decepcionados por la falta de atención de sus invitados, decidieron cobrarles el lugar que no ocuparon.

Doug Simmons y Dedra McGee organizaron su boda en un lujoso lugar de Jamaica, las invitaciones se hicieron y el día del evento notaron que una tercera parte de los invitados, a pesar de que se les cuestionó en varias ocasiones, al llegar el día decidieron no ir.

Debido al desperdicio de comida que se hizo, los novios decidieron darle esta lección a los ausentes y les enviaron el costo de su lugar y platillo, cobrándoles la suma de 240 dolares.

Lo que parecía, al principio una broma, que se había viralizado resultó ser totalmente una realidad y una lección contra la descortesía.

Boda/Foto: pixabay

Costumbres de bodas en el mundo

Cada región del mundo tiene diferentes formar de celebrar ocasiones especiales como lo es la unión de una pareja, algunos poco comunes, pero seguro, como es el caso de nuestro país todos de alguna forma buscan dar algo a los novios y que estos tengan en abundancia.

En el istmo de Tehuantepec se baila alrededor de los novios el son mediu xhiga, y al finalizar el baile los invitados revientan cántaros frente a los novios para desearles que nunca les falte fortuna. Algunos invitados suelen dar dinero como obsequio a los recién casados.

Otra tradición que tiene que ver con ayudar a los novios es en España, donde con algunos meses de anticipación se envía a cada invitado su boleto de recepción con un numero de cuenta para que los propios invitados depositen una cantidad en efectivo dependiendo del numero de acompañantes que llevarán.

Estos contribuye a los novios quienes logran invertir dichos detalles en el banquete y quizá juntar hasta para la luna de miel.

Talvez la lección de Doug Simmons y Dedra McGee sirva a futuro para otras parejas y sobre todo a los invitados para que recuerden que una boda no es un gasto simple.

Y que antes de decidir no llegar recuerden, esos invitados, recuerden que este caso puede volverse es una nueva costumbre de bodas para la recuperación de la fiesta.