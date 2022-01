¡De vuelta a la vida! Pez ‘extinto’ regresa a los ríos del suroeste de México

Existen decenas de historias que comprueban que los milagros existen, tal y como recientemente sucedió en aguas mexicanas, con la aparición de un pez “extinto”.

¡Sí! El pequeño animal acuático volvió a la vida, después de que se creyera su “desaparición” en el 2003, para recorrer los ríos del suroeste de nuestro país.

El animal que regresó a la naturaleza es el pez Tequila o científicamente nombrado como Zoogoneticus tequila y que pertenece a la familia de los goodeidos.

Se trata de un “pececito no muy colorido, no hay mucho interés en términos de conservación global”, dijo Gerardo García, conservacionista del zoológico de Chester, en Reino Unido.

De acuerdo con la BBC News, se llevó a cabo un programa para reintroducir al vertebrado en ecosistemas de agua dulce, demostrando que se pueden salvar las especies.

Y es que, los ecosistemas de agua dulce son unos de los más amenazados de la Tierra, señala la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

