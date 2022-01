¡De vuelta a la Tierra! Cápsula Dragon de la NASA y SpaceX inicia regreso desde el espacio

Desde la Estación Espacial Internacional (EEI) una cápsula Dragon de la NASA y SpaceX inició su regreso a la Tierra durante el 23 de enero del 2022.

Se prevé que el dispositivo aterrice con ayuda de un paracaídas cerca de la costa de Florida, Estados Unidos este lunes, así lo informó la agencia espacial estadunidense.

-Información relacionada: NASA investiga fallo en el observatorio espacial Swift que entró en modo seguro

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio la cápsula de reabastecimiento no tripulada está cargada de experimentos.

Sin embargo, se desprendió el domingo del módulo Harmony del laboratorio espacial con más de dos toneladas de valiosas pruebas científicas.

Después de que logre atravesar la atmósfera de nuestro planeta azul, la nave espacial realizará un amerizaje asistido por paracaídas alrededor de las 16:05 horas de Panama City.

Es de recordar que el dispositivo estelar se lanzó el pasado 21 de diciembre del 2021 en un cohete Falcon 9 de la agencia fundada por Elon Musk.

El lanzamiento tuvo lugar desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia estadunidense, en el centro de Florida y llegó a la EEI en menos de 24 horas, recoge EFE.

Fue entonces cuando entregó cerca de tres toneladas de hardware, investigaciones y suministros para la tripulación.

Heading home! @SpaceX‘s #CargoDragon spacecraft undocked from the @Space_Station at 10:40am ET (15:40 UTC) to start its journey back to Earth. pic.twitter.com/Gyc575YsiP

— NASA (@NASA) January 23, 2022