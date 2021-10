De gato callejero a jefe de una empresa, ¡Esto es superación felina!

Hace un par de días las redes sociales estallaron con la historia de este “michi” que vino a recordarnos que no todo está perdido y que aún hay esperanza en el mundo.

Wero Alberto García Martínez es un gato que vivía en las calles de San Pedro, Nuevo León, México, pero que una empresa dedicada a la fabricación de pisos y muros adoptó y ya hasta lo agregó a su nómina.

Una usuaria de Twitter, con el nickname de Miroslava, fue quien compartió las fotografías del gatito portando no solo uniforme, sino hasta gafete que incluía nombre y apellidos, número de nómina, y claro, la especificación de sus actividades diarias dentro de la empresa.

En el gafete se puede leer que el nuevo empleado fue contratado el día 24 de septiembre de 2021, su comida favorita son los sobres de Whiskas, su actividad favorita es dormir y al parecer portar con mucho orgullo su uniforme.

Al parecer Daltile es una empresa que hace esta práctica frecuentemente, pues otro usuario respondió a la publicación original y mostró la foto de un michito portando uniforme y gafete, pero en otra sucursal de la misma cadena.

Beneficios de tener una mascota

¿Y tú sabes cuáles pueden ser los beneficios de tener una mascota en casa?

México es el país número uno de toda América Latina en tener más perros callejeros, pues de aproximadamente 23 millones que hay en el país, el 70% vive en situación de calle.

Con pequeñas acciones uno puede hacer grandes diferencias, por ejemplo, puede que no seas partidario o no tengas la posibilidad de adoptar un perro o gato, pero existen diferentes formas de contribuir.

Hay organizaciones tanto gubernamentales y privadas que velan por los canes y gatos callejeros en todo México, porque en serio, el hecho es alarmante.

Estas organizaciones muchas veces se encuentran desbordadas por tantos peluditos que encuentran o van a dejar, así que puedes acercarte y preguntar directamente cómo contribuir, pues no todas requieren de los mismos recursos.

Si estás pensando en adoptar un perro o gato, enseguida te explicamos algunos beneficios de tener una mascota y te aseguramos que ésta será la mejor experiencia en la vida: aprender a convivir, entenderte y querer a otro ser vivo.

Felicidad

La compañía de un perro o gato puede ayudar a disminuir el sentimiento de soledad, pues la compañía de estos seres estimula el contacto físico, así como la comunicación.

Incluso se sigue estudiando la relación que existe entre las personas que han logrado superar episodios depresivos (leves o moderados), gracias a la compañía de perros o gatos.

Vida saludable y sentido de responsabilidad

Tener un perro o gato es adquirir un compromiso, pues no solo es darle un hogar y alimento, sino también es darle mucho amor, llevarlos a sus chequeos periódicos con el veterinario, hacer caminatas con ellos, y claro, esto último hasta puede hacer que conozcas gente.

Reforzamiento del sistema inmunológico

Si vas a adoptar un perro o gato y hay niños en casa, debes saber que convivir con las mascotas les refuerza a los pequeños su sistema inmunológico.

Además, acariciar o jugar con los felinos o canes aumenta la producción de dopamina y serotonina, dos neurotransmisores muy importantes para la relajación y el estado de bienestar.

Aprender a compartir

Uno de los puntos más importantes es este, pues desde el momento en el que adoptas una mascota, compartirás no solo espacio, también buenos momentos y claro, hasta quizá haya momentos en los que su mirada sea tan fija hacia lo que estás comiendo que no podrás decirle que no.

Así que ya sabes, la historia de Wero Alberto García Martínez, nos vino a recordar que no todo está perdido en el mundo y que podemos ser quiénes cambiemos la historia de estos peluditos.