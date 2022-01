Cumplen perritos del CTC con entrega de cartas a los Reyes Magos

Por tercer año consecutivo 25 perritos rescatados de zonas de riesgo en el Metro, quienes reciben cuidados y refugio temporal en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del organismo, se convirtieron en los mejores mensajeros para hacer llegar las cartas de niños a los Reyes Magos.

En un comunicado el Sistema de Transporte Colectivo detalló que a las misivas dan muestra del amor y el cuidado que los niños anhelan para los perritos que no tienen hogar, además de buenos deseos para Los Reyes y saludos a sus seres queridos que tuvieron que partir de este mundo; así como mensajes en los que piden salud y llaman a respetarse unos a otros.

“Hola queridos reyes magos mi nombre es Santi y les escribo para pedirles mucha salud para toda mi familia, que cuides mucho a mis papis y a mi perrita Ziara, y quiero pedirles unos rompecabezas porque me encanta intentar armarlos, también me encantaría pedirles cuentos para que mami me los lea, y unos libros para colorear con crayolas, prometo seguir portándome bien. ¡Los quiero!”, se lee en uno de los correos enviados a Melchor, Gaspar y Baltasar.