¡Cuidado con los torrents de ‘Spider-Man: No Way Home’! Alertan de virus oculto

La hayas visto en la pantalla grande o no, si eres de esas personas que prefiere descargar los torrents de ‘Spider-Man: No Way Home’ ¡cuidado! Ya que alertan sobre un virus oculto.

Se trata de una de las 10 películas más taquilleras en toda la historia del cine, ya que el Universo Cinematográfico de Marvel rebasó las expectativas de la audiencia.

Y es que, no nada más nos dio la oportunidad de ver una vez más al superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland, pues ocurrió lo que la mayoría esperaba.

Se abrió el multiverso del ‘hombre araña’ y vimos nuevamente los rostros de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sin embargo, ante toda la emoción, hay quienes recurren a descargar la película de Marvel de forma ilegal, aunque probablemente estará disponible después en plataformas digitales.

Monero, el virus que se descarga en lugar de ‘Spider-Man: No Way Home’

Si bien existen muchos torrents que probablemente te permitieron bajar algunos de tus programas, debes tener mucho ojo con los de la cinta dirigida por Jon Watts.

Resulta que la firma estadunidense de ciberseguridad, ReasonLabs dio a conocer la existencia de un malware de minería de criptomonedas denominado Monero.

Si se concluye la descarga, este terminará instalado por completo en la computadora, misma que exprimirá a su máxima capacidad.

El malware puede agregar exclusiones a Windows Defender, crear persistencia y generar un proceso de vigilancia para mantener su actividad, sostiene el portal Genbeta.

Pero eso no es todo, pues en su intento por mantenerse escondido de los escáneres, utiliza nombres “legítimos” para los archivos y procesos de su creación.

En ese sentido, también puede hacerse pasar por archivos de Google.

La importancia de las extensiones de los torrents

Mientras hay usuarios que son expertos en el tema, hay otros que solo descargan contenido sin revisar qué es lo que están bajando.

Por ello, es recomendable revisar la extensión o la parte final del archivo para corroborar que se trata de lo que en realidad queremos.

El malware para la película de Marvel arroja la extensión .exe, lo que significa que no es ningún video, debido a que para estos la terminación es .mp4, MOV o MKV.

Un ejemplo de ello es “Spiderman_no_wayhome.torrent.exe”, en caso de ver esa dirección, detente ahí, ya que es muy sospechoso.

Así que ya sabes el peligro, entonces una opción en vez de los torrents de ‘Spider-Man: No Way Home’ y tener un virus, es esperar a que llegue a las plataformas digitales de preferencia.