¿Cuánto mide y a qué distancia de la Tierra pasará el asteroide potencialmente peligroso?

¡Di Caprio tenía razón! Este martes 18 de enero muy cerca de la Tierra pasará el asteroide potencialmente peligroso, pero ¿estaremos realmente en peligro?

Fue el 9 de agosto de 1994 cuando el astrónomo Robert H. McNaught cuando, desde el Observatorio australiano de Nueva Gales del Sur, descubrió una gran roca que se acercaba a la Tierra.

Este asteroide, al que llamó 1994 PC1, pertenece a la familia de los asteroides de Apolo, y su tamaño oscila alrededor de los mil metros de longitud y es considerado un asteroide ‘potencialmente peligroso‘.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) esta gran roca es denominada ‘potencialmente peligrosa’ debido a su velocidad y fuerza de impacto.

Aunque, según la NASA, al menos por un par de siglos, este asteroide no golpeará a nuestro planeta, por lo que estará a más de 1.9 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivaldría a una distancia cinco veces más lejos que la Luna.

Sin embargo, seguirá llevando el título de ‘potencialmente peligroso’ ya que, de acuerdo con la oficina espacial, esta es la denominación que se le da a los asteroides que tienen tamaños lo suficientemente grandes para causar daños significativos en la Tierra.

De este modo, el mantenerlo en constante observatorio permite que se planeen estrategias y tecnologías para mitigar los impactos.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.

Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022