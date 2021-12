¿Cuánto gastan los mexicanos en plataformas de streaming?

Unos de los grandes beneficiados durante esta pandemia han sido las plataformas streaming.

El quedarse en casa, orilló a las familias a buscar una forma de entretenimiento.

¿Cuánto gastan los mexicanos en servicios de streaming?

De acuerdo con un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), los mexicanos gastan hasta 5 mil pesos anuales en estos servicios.

Este tipo de gastos, se han vuelto parte de los pagos normales que los usuarios consideran como un pago de sus servicios básicos.

Para ello, se destina alrededor de 417 pesos mensuales, los cuales se incrementarán a partir del próximo año.

¿Cuánto cobrarán las plataformas digitales?

De acuerdo con algunas de las plataformas para ver películas en casa a partir del 2022 incrementarán sus precios.

Este irá entre un 10 a 12 por ciento por un ajuste de precios que harán las empresas.

Esto significa que en 2022 el costo de plataformas streaming se elevará; sin embargo, eso no impide que el 94 por ciento de los mexicanos utilizan este servicio decida cancelar los servicios.

¿Cuál será el costo de Netflix?

Una de las plataformas más populares, sin duda es Netflix quien ya anunció cuál será su costo a partir del próximo año.

De acuerdo con información revelada por la plataforma, que para el 2022 la membresía tendrá un costo de 219 pesos, es decir, incrementará 23 pesos el plan estándar, mientras que el premium irá de 266 a 299 pesos al mes.

La razón de este incremento podría ser el surgimiento de nuevas plataformas que generan una competencia mayor.

Pues de ser una de las pioneras en este ramo ahora se encuentra con Amazon Prime, Disney Plus, Claro video, entre otras.

Ahora que ya sabes, cuánto aumentará la mensualidad de tu aplicación por streaming, ¿estarás dispuesto a cancelarla?

Pues, aunque no lo creas la mayoría de los usuarios no piensa en hacerlo pues la pandemia aún no ha terminado y las plataformas de streaming son la opción de entretenimiento en casa.