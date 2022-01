¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las palabras más largas en español? Si la respuesta es sí, continúa leyendo, y si es no, pero te surgió la curiosidad, no te preocupes, que aquí te las presentamos.

Cabe mencionar que se trata de uno de los idiomas más hablados en el mundo, concretamente, es la segunda lengua materna, de acuerdo con la BBC Mundo.

Más de 183 millones de personas tienen al español como primera lengua, en tanto, la cifra de quienes lo usan como segundo idioma y lo aprenden, supera los 580 millones.

Sin embargo, no solo destaca por la cantidad de personas que lo hablan, pues también es rico en vocabulario al registrar más de 93 mil palabras en el diccionario, mismas que están aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española.

En ese sentido, dicho idioma también es reconocido como uno de los más difíciles y complejos, por lo que aprenderlo resulta ser un desafío.

Y es que, según el medio citado, Juan Godoy, profesor de Español en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos subrayó que también depende de quién aprenderá la lengua.

Lo anterior, debido a que no es lo mismo que una persona que habla alguna lengua romance, como italiano o francés, aprenda el idioma a otra cuya lengua materna es chino.

No obstante, hay palabras que pueden ser no solo muy largas, sino también algo complicadas de pronunciar como las que mostramos a continuación.

Palabras más largas en español

Electroencefalografista

Cuenta con 23 letras, es la más grande de nuestro idioma y hace referencia a aquella “persona especializada en electroencefalografía”, explica la RAE.

Esternocleidomastoideo

La palabra que pone nombre al músculo situado en el cuello y que permite tanto el giro como la inclinación lateral de la cabeza está compuesta por 22 letras.

Curiosamente, es una de las palabras que menos se utilizan en este idioma.

Electroencefalográfico

La Real Academia de la Lengua Española describe a este término como algo “perteneciente o relativo a la electroencefalografía”. También está constituido por 22 caracteres.

Anticonstitucionalidad

Tiene 22 letras y significa “cualidad de anticonstitucional”, que hace referencia a una acción que va en contra de la Constitución.

Electroencefalografía

La RAE expone que es “parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los electroencefalogramas” y está formada por 21 letras.

Es de puntualizar que para determinar las palabras más largas en español, la Real Academia Española descarta los plurales.