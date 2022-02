Critican panistas que GCDMX quiera a 'billetazos' dar justicia a víctimas de L12

A nueve meses del colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro, hechos en los que 26 personas perdieron la vida, diputados locales del PAN reprocharon al gobierno capitalino que no haya ningún actor político en prisión o inhabilitado.

El legislador Federico Döring criticó que a lo largo de este tiempo la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se haya dedicado a proteger a la ex directora del Metro, Florencia Serranía.

“Hoy lamentablemente cumplimos nueve meses de la tragedia en Los Olivos, nueve meses donde no hay un solo político en la cárcel, donde no hay un solo político inhabilitado, donde la jefa de gobierno se ha dedicado a cuidar a cuidar a Florencia Serranía y creen que la justicia se arregla billetazos. Se están aprovechando de los vecinos, de su sufrimiento y su dolor para que aquellos que no tienen una defensa jurídica que les asesore acepten un acuerdo reparatorio, una cantidad miserable de dinero”, comentó.