Covid19: Óscar de la Hoya suspende su regreso al ring, esta hospitalizado

El ex boxeador Óscar de la Hoya contrajo Covid19 por lo cual se encuentra hospitalizado y canceló su regreso al ring.

De la Hoya, quien ya tenia pactada una pelea este 11 de septiembre tuvo que suspender su regreso al ring, luego de haber contraído la enfermedad.

A través de dos videos compartido en sus redes sociales, el pugilista informó sobre su estado de salud.

En su cuenta dijo que contrajo la enfermedad durante los entrenamientos a pesar de contar con las dos dosis de la vacuna anti covid.

El Golden Boy hace poco anunció su regreso al ring, un enfrentamiento para el cual se entrenó meses con el fin de estar a la altura pues sería su regreso después de13 años de haberse quitado los guantes.

Lamentablemente, en el mismo video detalló la cancelación de su participación en dicha pelea que ya tenia contra la leyenda de la UFC, Vitor Belfort.

El encuentro estaba pactado para el 11 de septiembre, en su lugar peleará el estadounidense Evander Holyfield.

En otro de sus video el ex entrenador del ‘Canelo’ Álvarez, aprovechó para hacer conciencia sobre los cuidados que se deben mantener durante esta pandemia, pues aseguró que, se cuido y no entendía como se pudo haber contagiado.

“Quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de que me contagie de covid? Me he estado cuidando y esto realmente me dio duro”.