COVID podría ocasionar daño pulmonar tres meses después de contagio

La covid-19 podría causar anomalías pulmonares más de tres meses después del contagio, aunque los escáneres convencionales no pueden detectarlas, según investigadores de las universidades inglesas de Oxford y Sheffield.

Para este estudio, en el que participaron 10 pacientes, se utilizó una técnica de escáner novedosa para identificar daños que no pueden ser visualizados en las imágenes convencionales.

La técnica, según indicó este martes la universidad de Sheffield, utiliza gas xenón, que los pacientes deben inhalar durante una exploración por imágenes de resonancia magnética para localizar daños pulmonares.

A revolutionary imaging technique pioneered by scientists @sheffielduni can detect hidden damage to the lungs caused by Covid-19 which is not visible on a standard MRI or CT scan. https://t.co/ZCTxlgifH4 pic.twitter.com/YdFQOZG38p

— Sheffield Uni News (@ShefUniNews) December 1, 2020