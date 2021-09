Copa de Campeones: Cruz Azul pierde el título ante Columbus Crew

El Columbus Crew, campeón de la Liga Profesional de la Fútbol (MLS) de Estados Unidos venció este miércoles por 2-0 al Cruz Azul, campeón de la Liga MX, de México, y ganó la tercera edición de la Copa de Campeones.

Los goles del partido llegaron a los cuatro minutos de la primera parte que anotó el su propia meta el delantero Bryan Ángulo y a los 74 por mediación de Jonathan Mensah, que remató de cabeza, en posición un tanto dudosa, el centro que le puso el argentino Milton Valenzuela, y el arquero Jesú Corona falló en el despeje.

*Información relacionada: Cruz Azul va por el título de campeones: Reynoso

Win trophies.

That’s just what we do here in Columbus. pic.twitter.com/QuL2w3Fo8H

— The Crew (@ColumbusCrew) September 30, 2021