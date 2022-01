Continua la rivalidad en el boxeo entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr.

Si hablamos de rivalidades en el mundo del boxeo la que se ha forjado entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. sale a relucir, pues incluso fuera del ring se dan con todo.

O por lo menos, el hijo del ‘zar del box’, así lo dio a conocer recientemente en un video, donde no se quedó callado y dejó ver que entre Canelo y él hay más coincidencias que su amor por los guantes.

Y es que el Jr. luego de anunciar con bombo y platillo su regreso al ring, aprovechó para hacer unas declaraciones nada favorables contra el campeón de cuatro divisiones distintas de peso.

Por medio de su canal de YouTube el hijo de la leyenda aseguró que el jalisciense le “tiene coraje” pues se ha convertido en su rival de amores.

En el video donde se le ve contestando las preguntas de sus seguidores, el pugilista de 35 años habló de su relación con el boxeador tapatío.

Ahí aseguró que el ‘Canelo’ le tiene coraje debido a que se le han interpuesto en varias de sus conquistas amorosas, motivo por el cual el pelirrojo le tiene coraje.

“Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje”.

Durante la misma transmisión el boxeador, que se retiró por un tiempo del ring luego de su derrota contra Anthony Silva, aseguró que es el boxeador más guapo de todos, “ni el Canelo la hace”, señaló.

“Si, soy el más guapo del boxeo tengo 61 peleas de boxeo y no parezco boxeador, así como otros, ni el Canelo, no me importa, no la hace”.