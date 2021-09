Considera Sheinbaum un exceso acusar de delincuencia organizada a científicos 

Escucha la nota:



La denuncia por delincuencia organizada que presentó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en contra de 31 científicos es un exceso, opinó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria local defendió la labor del Conacyt bajo el amparo de la 4T al asegurar que incluso hay más recursos para el apoyo a la ciencia, pero ahora la forma de repartirlo, dijo, es distinta.

Información relacionada: Ponen en operación Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I

“No sé que uso del recurso hubo, no tengo conocimiento, no sé si hubo mal uso o no en su momento, en todo caso tiene que realizarse una investigación, lo que no creo es que deba tratarse como delincuencia organizada, me parece que es un exceso. Entonces no quiere decir que no haya apoyo a la ciencia pero en particular mi posición personal es que sean acusados de delincuencia organizada, eso sí me parece excesivo”, declaró.

Mal manejo de recursos

Al ser cuestionada sobre lo que abordan algunos columnistas de que esta denuncia contra los científicos es una venganza del fiscal general Alejandro Gertz Manero contra los miembros de Conacyt, quienes habrían protestado por su nombramiento como investigador categoría nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, Sheinbuam Pardo evitó entrar en esta polémica, al tiempo que reiteró que si hubo un presunto mal manejo de recursos, se tiene que investigar como cualquier otro caso.

“Tampoco voy a calificar la labor del fiscal general que finalmente es Fiscal General de la República, el doctor Gertz es reconocido en muchos temas, en particular en esto es mi opinión la repito es el tema de acusar delincuencia organizada pues me parece un exceso, ya la investigación que se tenga que hacerse sobre el manejo de recursos pues tiene que hacerse esa investigación si es que se ha encontrado que hubo un mal manejo de recursos, como cualquier otra investigación”, apuntó.

Cabe destacar que esta mañana la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se deslindó de la denuncia de hechos, que ayer por la noche este organismo, reconoció, hizo a través Unidad de Asuntos Jurídicos ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control.